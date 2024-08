Mark Zuckerberg adesso si pente e ammette la censura sul Covid

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) L'amministratore delegato di Meta,, ha dichiarato in una lettera indirizzata a una commissione della Camera controllata dai repubblicani che lui e la sua azienda si sono pentiti di aver ceduto e di essere rimasti in silenzio di fronte alle pressioni dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden perre diversi contenuti di-19 apparsi sulle piattaforme Facebook e Instagram dell'azienda. “Nel 2021, alti funzionari dell'amministrazione Biden, compresa la Casa Bianca, hanno ripetutamente esercitato pressioni sui nostri team per mesi affinchéssero alcuni contenuti relativi al-19, tra cui umorismo e satira”, ha scritto, aggiungendo che Meta non era necessariamente d'accordo con le richieste avanzate, ma ha deciso dire comunque i contenuti.