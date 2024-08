Ha ragione il papa Beirut cosmopolita è la via per la pace La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) Ieri mattina, 26 agosto,Francesco ha ricevuto una delegazione dei parenti delle vittime dell’esplosione che il 4 agosto 2020 ha ridotto in polvere il porto di, cioè l’anima – non solo commerciale – della capitale libanese. E siccome il Libano ha due anime, forse è il caso di capire la scommessa di Francesco, che appare elementare dolore per le vittime ma che invece contiene una visione regionale, a mio avviso coltivata dalla segreteria di Stato vaticano, dove il cardinale Parolin conosce benissimo, e da decenni, il Libano,e la loro decisiva funzione dio di guerra, sottovalutata da tutti gli altri.