Golden Gala 2024 gli orari delle gare con gli Azzurri | Jacobs nei 100 metri e Tamberi nell’alto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto– E’ tutto pronto allo Stadio Olimpico per ospitare la 44esima edizione delPietro Mennea di Atletica. La tredicesima tappa della Diamond League vedrà protagonisti anche gli, comenei 100. Saranno 15 lein programma. L’elenco– Fonte fidal.it 19.30 – LANCIO DEL DISCO – UOMINI L’intero podioOlimpiadi di Parigi sulla pedana del disco. La sorpresa dei Giochi è stato il giamaicano Roje Stona, vincitore con 70,00: a Roma cerca la prima vittoria in Diamond League. Il lituano Mykolas Alekna, figlio d’arte (papà Virgilijus ha vinto due ori olimpici) si presenta con l’argento di Parigi al collo e con il record del mondo realizzato ad aprile in Oklahoma (74,35), misura con cui ha battuto il primato di Jurgen Schult che resisteva dal lontano 1986.