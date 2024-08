Crollo tiglio a via Tagliamento Legambiente | Si applichi il piano del verde

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe fortissime raffiche di vento di oggi pomeriggio hanno abbattuto un grosso albero in viaad Avellino, per fortuna senza causare feriti o danni importanti. Sull’accaduto è intervenuta, in modo netto, ancheAvellino – Alveare: “Siildelsubito, in tutte le sue parti: dai programmi di manutenzione, al confronto con i cittadini”. Il vice presidente e responsabile aldel circolo ambientalista, Antonio Dello Iaco, commenta dicendo: “Poteva essere una tragedia. Questodenota che ad Avellino non viene fatta una manutenzione ordinaria delle alberature. Un albero non perde la stabilità da un giorno all’altro”. “Negli scorsi anni il Comune ha speso migliaia di euro in consulenze ad agronomi esterni perché, purtroppo, nell’organico dell’ente non ce n’è nemmeno uno.