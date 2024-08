27 agosto 1979 quando Fabrizio De André e Dori Ghezzi vennero sequestrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 272024 - Era l'estate del 1968Devisitò per la prima volta la Sardegna. Se ne innamorò a tal punto che lasciò Genova per trasferirsi sull’isola. Ma di lì a poco lo avrebbe aspettato una brutta sorpresa. A ridosso della tenuta dell'Agnata, nascosti tra i cespugli, alcuni banditi col binocolo controllavano i loro spostamenti. Quel giorno, il 27del, la casa era affollata di persone, ma venuta la sera se ne erano andati tutti: i genitori di, la sorella, il cognato e vari amici. Erano le otto di serarimasero soli in casa. Dopo aver cenato, verso le 23, stavano per andare a dormiresentì i passi di qualcuno che saliva in fretta le scale. Non poteva essere, che era scalzo, perciò si affacciò al ballatoio per vedere chi fosse, ma quel punto venne aggredita da due uomini armati.