Vetrini soddisfatto ‘Il Grifone sta migliorando’

(Di lunedì 26 agosto 2024) La vittoria sul campo del Tau Altopascio ha di fatto concluso il precampionato del Grosseto. Sabato alle 21 ildi Malotti inizierà la propria stagione regolare con il primo match di Coppa Italia di serie D affrontando il Livorno all’Armando Picchi. Dopo aver battuto lo Zenith Prato nel primo round ai labronici ora il compito di affrontare il Grosseto, reduce dalla vittoria per 4-2 sul campo di Altopascio. "E’ stata una tappa del nostro percorso di avvicinamento – spiega il direttore generale Filippo–. Piano piano il Grosseto sta migliorando avvicinandosi i primi impegni ufficiali. Lo sappiamo, il mister lo sa. Non sarebbe normale il contrario. Ci avviciniamo alla Coppa Italia e al campionato cercando di essere il più brillanti possibile". Intanto il calciomercato è sempre aperto. "Sul mercato, prendere per prendere non lo facciamo – precisa –.