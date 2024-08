US Open 2024 la prima per sei azzurri Cominciano Berrettini e Musetti in campo anche Djokovic Zverev Sabelenka e Gauff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si alza il sipario sullo US, l’ultimo Slam della stagione. Unagiornata che vedrà l’esordio per sei azzurro ed ilprobabilmente più interessante per i colori italiani sarà il 7, visto che è quello di Matteoe Lorenzo, in ordinedi gioco. Il romano avrà un esordio sulla carta molto agevole con lo spagnolo Albert Ramos, mentre decisamente più complicata la sfida del toscano, testa di serie numero diciotto, che affronterà il l’americano Reilly Opelka, che con il suo servizio può mettere in difficoltà il nativo di Carrara. Luciano Darderi farà il suo esordio con l’argentino Sebastian Baez, numero 21 del seeding, in una sfida che potrebbe trasformarsi in una battagliadi cinque set.