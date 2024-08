Sorpresa Napoli stop per Lukaku | c’è un problema da risolvere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) La trattativa che dovrebbe portare Romelualha avuto un rallentamento a, si sta lavorando pergli ultimi problemi. La bella vittoria contro il Bologna ha fatto tornare il sereno in casa. Dopo la sconfitta all’esordio in campionato contro il Verona e i preoccupanti segnali emersi da quel match, infatti, i mormorii in città sull’operato della società e dello stesso Antonio Conte erano iniziati a essere parecchi. Il 3-0 rifilato alla squadra di Vincenzo Italiano ha invece spazzato via un po’ di polemiche, lasciando spazio ai sorrisi. Adesso bisogna però consegnare nelle mani dell’allenatore azzurro quegli ultimi tasselli in grado di completare con spessore la squadra.