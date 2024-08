Si scontra con l’auto dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un’auto deisi èta, ieri mattina intorno alle 9, con una Panda guidata da una donna di 67 anni: è successo in viale Amendola.dei dei militari viaggiava con i dispositivi in funzione, probabilmente diretta verso un intervento quando è avvenuto lo schianto. A causa del violento urto il mezzo dell’arma è finito contro un albero. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi. I due militari e la 67enne sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara, ma tutti i coinvolti sono già stati dimessi nella giornata di ieri tutti con leggere contusioni (foto Modena Today)