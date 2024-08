Roma De Rossi parte male | bookie quotano esonero o dimissioni entro fine girone d’andata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unanza a rilento. Ladi Daniele De, malissimo, e raccoglie solo un punto su sei contro Cagliari ed Empoli. Tanto che apartita lo stadio Olimpico ha cominciato a fischiare sonoramente la squadra e il suo allenatore. A farne le spese potrebbe essere Daniele Dee già in discussione. Come riporta Agipronews, nelle quote di Better e Goldbet spunta l’ipotesi di un clamoroso addioladel: l’o ledel tecnico sono in lavagna a 5. Dopo aver incassato subito la fiducia di tutto l’ambiente, Desembra di fronte al primo vero momento di crisi della sua avventura da allenatore della. Servirà una reazione già a partire da domenica pma quando i giallofaranno visita alla Juventus di Thiago Motta prima della sosta per le Nazionali.