Quentin Tarantino non guarderà mai Toy Story 4 | I primi tre film erano perfetti

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il regista di Pulp Fiction non intende vedere il quarto capitolo del franchise Pixar, ritenendo eccellenti itreha deciso che nonmai più undi Toydopo itre. Ospite del podcast di Bill Maher, Club Random, il regista ha confessato il proprio amore per la trilogia della saga animata, che ritiene perfetta così. Dopo l'uscita del quartonel 2019, Toysi appresta a tornare anche con un quinto capitolo che potrebbe essere un ulteriore successo di pubblico e critica. Qualsiasi sia la riuscita delnon lo vedrà, così come non ha visto Toy4. Trilogia perfetta "Non guardo tutti id'animazione e cose del