Juventus doppio Vlahovic nella vittoria in casa del Verona

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lavince indel0-3 alla seconda giornata di campionato. La squadra allenata da Thiago Motta lavora per candidarsi come antagonista per la lotta scudetto con l’Inter. SECONDA– Lasi riconferma dopo la prima giornata, mostrando un calcio fluido, lontano dalle strategie più prudenti del suo predecessore Massimiliano Allegri. Il primo gol arriva al 28?, quando il giovane talento Kenan Yildiz, schierato da Motta dal primo minuto, trova Dusancon un assist perfetto. L’attaccante serbo batte il portiere avversario nonostante la tripla marcatura dei difensori del. Dieci minuti più tardi, al 39?, è il giovane terzino destro Matteo Savona a sorprendere tutti, siglando il suo primo gol in Serie A. Su una palla vagante in area di rigore, Savona colpisce di testa con decisione, nonostante il tentativo didi intervenire sulla linea.