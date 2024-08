Il Papa critica la legge ultranazionalista ucraina che vieta la Chiesa russa e fa un passo difficile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per parecchi giorni il Vaticano è stato silenzioso, poi domenicaFrancesco è uscito allo scoperto per lanciare l’allarme sulla messa al bando indellaortodossa la cui storia è parte del Patriarcato di Mosca: “Pensando alle norme diadottate di recente in– ha detto il pontefice all’Angelus – mi sorge un timore per la libertà di chi prega, perché chi prega veramente prega sempre per tutti”. Se qualcuno commette un male contro il suo popolo – ha proseguito il– sarà colpevole per questo, “ma non può avere commesso il male perché ha pregato”. Si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua, ha sottolineato Francesco, concludendo con un appello sofferto: “Per favore, non sia abolita direttamente o indirettamente nessunacristiana. le Chiese non si toccano!”.