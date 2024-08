Autonomia differenziata notificato al Governo il ricorso della Regione Campania | Norma incostituzionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) E’ statoquesto pomeriggio alla presidenza del consiglio dei ministri ilcon il quale la, rappresentata dal professor Francesco Marone, ordinario di diritto costituzionale e di giustizia costituzionale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in affiancamento all’Avvocatura regionale, chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare la illegittimità costituzionalelegge Calderoli sull’. A sostegnorichiesta, ilsi articola in quindici motivi, riferiti sia al procedimento delineato dalla legge Calderoli per la sottoscrizione delle intese con le singole Regioni, sia ai contenuti e agli effetti delle stesse intese e ai presupposti per l’attribuzione di forme dipiù ampie, connessi alla determinazione dei Lep.