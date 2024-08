Traffico Roma del 25-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) Luceverdevery trovati all’ascoltoscarso lungo la rete viaria della capitale per il momento scorrevole la circolazione anche sulle consolari in zona Prati la polizia ci segnala un incidente in via Fra albenzio altezza via Cipro questa sera alle 20:45 presso lo stadio Olimpico l’incontro di calcioEmpoli per la seconda giornata del campionato di Serie A da 18:30 disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio e potenziamento del servizio di trasporto pubblico e per quanto riguarda il trasporto pubblico da domani la metro a riprenderà il normale servizio lungo l’intera linea ricordiamo che dalla domenica al giovedì sarà attiva fino alle 21 Dopodiché il servizio proseguirà con bus sostitutivi il venerdì e il sabato invece il servizio Sara prolungato fino alle 1:30 di notte per i dettagli di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.