Secondo furto in 20 giorni | Non ne possiamo più

(Di domenica 25 agosto 2024)colpo in meno di venti, questa volta con il ladro colto in flagrante all’interno del locale e inseguito poi, vanamente, per i campi a nord di Castel San Pietro. "Ci risiamo", è stato il pensiero tra l’incredulità e la disperazione di William Romagnoli e la moglie Simona, titolari del Papilla di via Roma, quando all’1.20 della notte tra venerdì e sabato è suonato l’allarme dell’esercizio. Dopo il colpo della notte del 4 agosto, con cospicuo bottino e ingenti danni alle strutture, si stava ripetendo lo stesso copione. Il ladro che entra forzando dall’esterno gli infissi che danno accesso alla cucina, poi la perlustrazione del locale a caccia di denaro in primis, ma anche di smartphone o altri dispositivi tecnologici. Questa volta però, è andata peggio al malvivente.