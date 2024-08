Più pensioni che stipendi un fenomeno che interessa una parte di Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 25 agosto 2024) Piùche, uncheunadi. i fattori alla base della problematica Ildelleche superano gli, già una realtà consolidata nel Mezzogiorno d’, sta per diventare un trend nazionale. Un’analisi recente dell’Ufficio studi della CGIA mette in luce come il numero di pensionati sia destinato a superare quello dei lavoratori attivi anche nelle regioni del Centro-Nord, con implicazioni significative per la sostenibilità economica del sistema previdenziale e sanitariono. Piùche, il– notizie.comSecondo i dati elaborati dall’Inps e dall’Istat, entro il 2028 si prevede l’uscita dal mercato del lavoro di circa 2,9 milioni dini a causa del raggiungimento dei limiti di età per la pensione. Di questi, ben 2,1 milioni sono attualmente impiegati nelle regioni centro-settentrionali.