Più di 320 razzi su Israele Scatta la rappresaglia di Hezbollah stato d' emergenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Torna a infiammarsi la situazione in Medio Oriente. Tel Aviv dichiara lod'per 48 ore e bombarda obiettivi in Libano per rispondere a un «attacco su larga scala» dicon il lancio di «più di 320»Katyusha che avrebbero colpito, secondo il gruppo, «11 obiettivi militari». «Osserviamo i preparativi diper attacchi contro il territorio israeliano», ha scritto l'esercito israeliano in un messaggio in arabo ai residenti del Libano meridionale. «Chiunque si trovi vicino alle aree in cui operadeve lasciare immediatamente l'area per proteggere se stesso e le proprie famiglie», ha esortato. Tutti i voli in partenza da Tel Aviv sono stati posticipati e quelli in arrivo vengono dirottati verso altre destinazioni.