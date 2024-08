Napoli-Bologna Moro | Mancato l’ultimo passaggio difficile commentare un 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Nikola, centrocampista del, ha espresso il suo pensiero ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-0 contro il: “Abbiamo fatto una buona partita. Per 45 minuti siamo stati in gara contro un avversario del livello del, purtroppo ci manca sempre qualcosa al momento del. Dopo aver perso 3-0 non è facile, bisogna capire cosa non ha funzionato e cos’è successo. Non dobbiamo farne un dramma, ma restare concentrati ed essere consapevoli che possiamo crescere“.: “un 3-0” SportFace.