Jennifer Lopez ‘furiosa’ con Ben Affleck? Le ultime rivelazioni sul divorzio | Lei si sente umiliata perché…

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo l’annuncio della separazione trae Ben, fonti vicine alle due star di Hollywood hanno rivelato ulteriori retroscena sulla rottura. Come emerso nei giorni scorsi, a causare la crisi di coppia dei Bennifer sarebbe stata l’insofferenza del protagonista di Argo all’attenzione mediatica loro rivolta. Altre fonti, però, hanno riportato che il motivo scatenante la rottura sarebbe stato il “caratteraccio” dell’attore e regista. “Lei ha fatto di tutto per mandare avanti la relazione. Ma lui era sempre più egoista, scontroso, impossibile da accontentare la maggior parte delle volte“. Tale indiscrezione si conforma alla versione per cui la decisione di separarsi sia partita da, che avrebbe chiesto ilper “differenze inconciliabili”.