Il Colpo di Mezzanotte - Ikoné al passo d' addio Kostic apre alla Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 - Comincia oggi l'ultima settimana di mercato (per la verità cinque giorni) per lae per i club italiani. La società gigliata è una di quelle che deve fare di più sul doppio fronte delle uscite e delle entrate. Almeno quattro acquisti e forse altrettante cessioni. Partiamo da qui, perché la domenica ha accelerato l'di. Inserito da Pdino nel finale di gara contro la Puskas Akademia (un paio di errori da matita rossa sotto porta), contro il Venezia non è stato convocato. Ufficialmente per un affaticamento muscolare, ma poi si è capito che in mezzo c'erano anche logiche di mercato. Sull'esterno sono arrivati i club di Premier League. Squadre uscite allo scoperto un paio, anche se il Wolverhampton è largamente in vantaggio rispetto al Leicester. Già oggi sono attesi sviluppi importanti, che potrebbero anche essere definitivi.