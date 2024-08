Bombe russe su hotel di Kramatorsk | feriti due giornalisti un terzo disperso sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Tresono rimasti coinvolti in un attacco dell’esercito russo contro un, nell’Ucraina orientale. Due dei cronisti sono rimasti, un. A rendere noto il fatto sono le autorità regionali. Isono rispettivamente cittadini dell’Ucraina, degli Stati Uniti e del Regno Unito, ha spiegato su Telegram il capo della regione di Donetsk, Vadym Filashkin. Il giornalista, in particolare, è rimasto travolto dalledell’edificio. Filashkin ha affermato che l’attacco è avvenuto “nel cuore della notte”. Come sempre in questi casi è complicato dire se l’fosse davvero l’obiettivo dell’azione militare o lo sia diventato casualmente. Oltre all’, è stato danneggiato anche un grattacielo. “Le autorità, la polizia e i soccorritori stanno lavorando sulla scena.