Aiuti a sport e attività Dal Comune 57mila euro

(Di domenica 25 agosto 2024) È stato riconfermato anche per il 2024, il contributo a fondo perduto a sostegno delleche effettuano la vendita al dettaglio in sede fissa neldi Terre del Reno. Si tratta di un contributo di 1.000€ per ciascuna, che possiede i requisiti, fino al raggiungimento della somma stanziata di 22mila, ma con la possibilità di essere successivamente integrata in caso di copertura parziale delle domande ricevute. Il contributo è stato nuovamente realizzato daldi Terre del Reno, con la collaborazione di Sipro e delle associazioni di categoria. Le domande inoltre verranno valutate in base all’ordine cronologico di ricezione fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria, sono reperibili sul sito: www..terredelreno.fe.