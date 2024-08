Meteo è davvero un’estate senza fine? Occhio ai rapidi temporali le previsioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 – Il caldo afoso eccezionale e le notti tropicali che hanno caratterizzato agosto continueranno in linea di massima in Toscana anche per tutta la settimana tra lunedì 26 e sabato 31 agosto. Questo prefigura il servizioLamma insieme ai principali osservatori deleuropei. Caldo che dunque continua, per quanto non saranno le temperature feroci che hanno caratterizzato il tempo in Toscana nella prima metà di agosto, con temperature che a Firenze hanno superato i 41 gradi. Saranno comunque temperature alte, fino a 34-36 gradi nelle ore più calde. Cosa che, unita all’afa, che non sparirà del tutto, contribuirà ad acuire lazione di caldo. PRESSPHOTO Firenze, Ferragosto: caldo e turisti in centro: Marco Mori/New Press Photo Niente di nuovo insomma, niente inversione totale di tendenza con l’inizio di un periodo più fresco.