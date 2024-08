LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si rilassa e lascia partire la fuga dopo tantissima battaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.17 Il più vicino in classifica inè Tejada, staccato di 6’57” da Ben O’Connor. E infatti subito la Decathlon AG2R La Mondiale Team si porta in testa alper dettare il ritmo. 15.15 Gli otto uomini all’attacco: Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck),Oier Lakzano (Movistar Team), Ion Izagirre (Cofidis), Sam Oomen (Lidl – Trek) e Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels). 15.13 Ecco il ricongiungimento in testa alla corsa, ora sono in otto ina 3’20” ancora molto allargato eto. 15.10 Sono 15? di distacco tra i due gruppi degli attaccanti.