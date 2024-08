Italian Baseball Series 2024 | Parma conquista gara-1 della finale scudetto contro San Marino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Va alclima-1che decide chi sarà padrone delo nel. Lepartono con il 4-2 a favore dei ducali, che al Nino Cavalli riescono a mantenere intatto il fattore campoSanalmeno per ora. Prossimo capitolo tra 24 ore con i lanciatori AFI. Pronti via, e Angioi gioca subito il bunt per andare in prima base, avanzando poi fino a trovare il punto dell’1-0 pergrazie al singolo a sinistra di Liddi, che si conferma in gran forma dopo il colpo di mano in-7 di semi. Sanreagisce con forza nella terza ripresa, e lo fa prima riempiendo le basi e poi sfruttando il walk di Batista per l’1-1. Il 2-1 sammarinese arriva su lancio pazzo quando a battere c’è Angulo, il che porta Lopez Nunez a firmare il vantaggio.