Vuelta 2024 le classifiche aggiornate dopo settima tappa | O’Connor conserva la maglia rossa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Wout Van Aert vince ladellaa Espana. Successo in volata per il belga della Visma Lease a Bike, il grande favorito della vigilia. Gran lavoro nel finale di Sepp Kuss, che riesce a riportare sotto il suo compagno di squadra: sul rettilineo finale è poi un gioco da ragazzi per l’albatros battere gli avversari ed esultare per la sua seconda vittoria in questa corsa iberica. Tutto invariato per quanto riguarda la classifica generale, mentre Antonio Tiberi si riprende labianca davanti a Van Eetvelt e Lipowitz. Di seguito legeneralela: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA(classifica a tempo) Ben(Decathlon Ag2r) 27:44.07 Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgohe) +4.45 Joao Almeida (Team Uae Emirates) +4.