Vicopisano si prepara a rivivere il medioevo | Al via la XXVII festa medievale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 - Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, il borgo di, insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, farà un affascinante tuffo nel passato con laedizione della.L'evento, ormai alle porte, promette di trasportare i visitatori indietro nel tempo, quandobrillava come il "Gioiello de’ Pisani" nel cuore del. Madonne e messeri, piccoli arcieri e nobili damine, saranno protagonisti di questo straordinario viaggio nella storia, che si snoderà per tutte le strade del borgo sotto la direzione artistica di Antitesi Teatro Circo e Martina Favilla. "Quest'anno - annuncia il presidente dell'associazione-, abbiamo incrementato il numero di spettacoli e attrazioni, offrendo intrattenimenti sia per adulti che per bambini.