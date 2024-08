Mangiare un kiwi evitare di allenarsi in palestra di sera e non bere il caffè prima di andare a letto | i consigli degli esperti per dormire bene tutta la notte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Esistono rimedi naturali permeglio? Sì e a dare una mano per riposare sono proprio alcuni frutti. A rivelarlo glidel sonno di BedKingdom.co.uk hanno spiegato al Mirror che ilpuò aiutare al riposo notturno. “Isono stati una caratteristica nella routine della buonadi molte persone per molti anni, – hanno affermato gli– e la scienza conferma il valore delcome aiuto per. Gli studi hanno dimostrato che ipossono aiutare a migliorare la qualità del sonno, il sonno tempi ed efficienza del sonno dopo un mese di consumo regolare didi. Icontengono elevate quantità di serotonina e antiossidanti, oltre a Vitamine come l’acido folico e la Vitamina B, che possono aiutare a trattare i disturbi del sonno e a ripristinare il programma del sonno”.