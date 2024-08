Jaylen Barford Torno in Italia molto più forte al tiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) È chiamato a un compito non facile: essere il cannoniere del team e non far rimpiangere, in questo fondamentale, Langston Galloway, che ha lasciato Reggio per approdare a Trapani., 28 anni, da Jackson, Tennessee, è pronto alla sfida., perché ha scelto la Unahotels? "Uno dei miei obiettivi era tornare in(ha giocato a Pesaro nel 2019/2020 e, successivamente, per una decina di partite a Cremona, ndr) e per questo ho rifiutato un paio di altre opzioni. Nel vostro Paese mi sono sempre trovatobene; inoltre avevo in animo di rientrare in una Lega competitiva, in una squadra che alzato il suo livello ed è reduce da una buona stagione, Reggio è tutto questo. Sono pronto a fare il possibile perché l’Unahotels possa fare una stagione dove vincerà tante partite".