Il matrimonio fa molto bene agli uomini | lo rivela uno studio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilsembra fare. Gli sposati hanno il doppio di probabilità di invecchiare meglio e conservare una salute ottimale, rispetto ai loro coetanei celibi. Lo indica loguidato dall’Università canadese di Toronto e pubblicato sulla rivista International Social Work, che ha seguito 7mila canadesi per circa 3 anni. Per le donne, invece, non è emerso lo stesso effetto positivo: per loro non è stata trovata alcuna differenza tra coetanee sposate e non, anche se quelle divorziate o rimaste vedove sembrano stare peggio rispetto a coloro che sono rimaste nubili. I ricercatori guidati da Mabel hanno definito l’invecchiamento ottimale come l’assenza di gravi malattie fisiche e mentali e la presenza di livelli elevati di felicità e buona salute riportati dai partecipanti stessi.