Bologna due anni fa il delitto Matteuzzi | Il killer di Sandra? Eroe Haters denunciati

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – “Dopo dueci sono persone che offendono la memoria di mia sorella, che non può difendersi né parlare. Tutto ciò è inaccettabile: faccio denuncia”. Oggi è l’versario del femminicidio di Ales, uccisa sotto casa sua adall’ex fidanzato GiovPadovani, condannato in primo grado all’ergastolo. Una tragedia che ancora permette aglisul web di infangare l’immagine di ’Ale’. E la sorella, Stefania, non ha intenzione di sorvolare su commenti che definiscono Padovani un “”, parlando dell’episodio come di “selezione naturale”. A ottobre già 9 “odiatori del web” andranno a processo per diffamazione aggravata. “Da loro accetterei almeno un moto di scuse – racconta Stefania –. Soi gravi che colpiscono chi non c’è più, come, e anche chi è vivo e può leggerli.