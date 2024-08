Saman Abbas arriva oggi in Italia la madre estradata | suo ruolo fu decisivo sulla morte della figlia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nazia Shaheen,di, è in arrivo indopo l’arresto avvenuto il 31 maggio in Pakistan. L’atterraggio è previsto a Fiumicino dopo le 14, con uno scalo a Istanbul. Shaheen, 51 anni, è stata condannata all’ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia per l’omicidio. La donna era latitante dal primo maggio 2021, giorno in cui era tornata in Pakistan da Novellara. Dopo l’arresto ha dato il consenso all’estradizione, chea un anno dalla consegna all’del marito, Shabbar, anch’egli condannato all’ergastolo in primo grado.