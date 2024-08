Rey Mysterio consacra Dominik | Sono orgoglioso ho sempre saputo che mi avrebbe superato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 agosto 2024) La rapida ascesa al successo diha stupito tutti. Proposto prima come face al fianco del padre Rey, dal suo turn heel ed ingresso nel Judgement Day è maturato moltissimo nella caratterizzazione del suo personaggio. Tra chi invece non è rimasto sconvolto dal successo di Dirty Dom c’è proprio suo padre. Nel profondo del cuore Durante un’intervista a Busted Open Radio, Reysi è dettodei risultati ottenuti dal figlio, affermando di avercreduto chei suoi stessi risultati. “Ho, nel profondo del mio cuore, che mio figlio sarebbe diventato più grande di suo padre. Non sapevo in che modo, ma sapevo solo chefatto cose che io non ero in grado di fare, e che sarebbe passato al livello successivo. È questo il senso delle generazioni, portare le cose al livello successivo.