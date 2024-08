Morti la mamma e i tre figli piccoli per un incendio scoppiato in casa | Abbiamo aperto un’indagine per omicidio Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una tragedia, quella che si è consumata a Bradford lo scorso 21 agosto, quando unaè stata avvolta dalle fiamme. All’interno, Bryonie Gawith, 29 anni, e i suoi tre, Destiny, Oscar e Aubree, rispettivamente di 9 anni, 5 anni, 22 mesi. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e dei pompieri, la donna è stata dichiarata morta sul posto, mentre i tre bimbi sono stati portati in ospedale. Per loro, purtroppo, non c’è stato niente da fare e si sono spenti poche ore più tardi. “Ho visto le luci blu che lampeggiavano e ho pensato subito che qualnon andasse – ha detto una vicina di, Lindsey Pearson -. Io e miaguardato fuori dalla finestra e il cielo era illuminato. Le fiamme erano intense, sembrava un temporale. Pensavo fosse ladi cura in cui lavoro che si trova sulla stessa strada. Ho pensato: ‘devo andare’, ma la polizia mi ha fermato.