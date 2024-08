Milan Moncada incontra l’agente di Pobega | forte interesse del Bologna la situazione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 agosto 2024) 2024-08-22 17:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Tommasopuò lasciare ilnell’ultima settimana di mercato. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, nel primo pomeriggiodel centrocampista hatoa Casaper fare il punto della situazione dopo l’esclusione dalla lista dei convocati avvenuta nella prima giornata di campionato contro il Torino.PRESSING DEL– Secondo quanto appreso, ilè la squadra che sta muovendo passi concreti per. La destinazione è gradita al ragazzo perché giocherebbe la Champions League e, sopratutto, per la presenza di Vincenzo Italiano ovvero il tecnico che lo ha valorizzato nella comune esperienza allo Spezia.