LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tre corridori in fuga con 30? di vantaggio

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Mancano 110 chilometri all’arrivo. I dodici fuggitivi hanno 25? disul gruppo. 14.51 Terminata la salita di Puerto del Boyar (prima categoria). Isi gettano ora in picchiata prima di un continuo saliscendi. 14.50 Questi iche compongono il gruppo di testa: Jay Vine (UAE Emirates Team), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Ben O’Connor e Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck), Marco Frigo (Israel Premier Teck), Pablo Castrillo e Urko Berrade (Euskaltel – Euskadi), Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL), Pelayo Sanchez (Movistar Team), Cristian Rodriguez (Arkea – B&B Hotels) 14.48 I nove inseguitori rientrano su Berthet, Sanchez e Rodriguez. In testa alla corsa ora ci sono 12. 14.