Case popolari a Milano sventate cinque occupazioni in sette giorni In un anno bloccati cento intrusi

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Agosto. Nelle settimane centrali del mese, quelle in cui la città è più deserta, gli appartamenti vuoti fgola. Non solo ai ladri a caccia di bottini preziosi da arraffare mentre i proprietari sono in vacanza ma anche a chi aspira a occupare una casa popolare sfitta. L’aspirante intruso confida in un abbassamento generale dei livelli di guardia, sperando che i custodi siano in ferie e che ci siano meno cittadini-sentinelle pronti a dare l’allarme. Ma tra il 5 e l’11 agostotentativi di occupazione sono rimasti tali. Non andati a segno grazie all’intervento della polizia locale che ha sventato gli assalti in stabili di proprietà del Comune o di Aler: martedì 6 agosto è successo in via Console Marcello 25, zona Villapizzone, il giorno successivo a Quarto Oggiaro, per l’esattezza in via Cogne 4.