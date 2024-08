Carlo Conti annulla Amadeus | ecco la grossa novità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il messaggio è chiaro. Tutto ciò che di buono o cattivo ha fattodurante i suoi cinque annidi dominio al Festival di Sanremo è archiviato. La sua eredità è azzerata. Inizia l'era di, direttore artistico e conduttore per due anni (almeno) e la legge la detta lui.aveva abolito le Nuove Proposte (i Giovani)?le fa tornare.si allungava fino alle due di notte?accorcia il numero dei cantanti. Una sorta di ritorno al meccanismo del passato, come a dire: grazie, ma tutte le tue rivoluzioni possono adarsi a fare benedire. Adios. È pronto, e da ieri è online, il nuovo Regolamento del 75° Festival della Canzone Italiana che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dall'11 al 15 febbraio 2025 -, il quarto di, nella sua qualità di direttore artistico e conduttore.