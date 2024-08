Calciomercato Napoli affare in chiusura | firma dopo il weekend

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Inun nuovoneldel: lasul contratto arriveràil. Ilprosegue freneticamente la programmazione di unche richiederà un vasto numero di movimenti in queste giornate finali del mese di agosto. Il club azzurro si è presentato ai nastri di partenza della Serie A con una rosa ancora incompleta e la sconfitta per 3-0 contro il Verona nella prima giornata ne rappresenta la conferma. Così, il ds Manna sarà chiamato a concludere velocemente una serie di operazioni in entrata e in uscita. In particolare, va data priorità alle seconde, dato che solo con le cessioni si potrà fare spazio ai nuovi acquisti. Proprio in questi minuti, è arrivata ladi una di queste.