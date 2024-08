Borgo Pace celebra la patata rossa | Ma servirebbero nuovi agricoltori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Le ricchezze dinascono tutte sotto terra, siano esse le acque dei torrenti Meta e Auro, il carbone portato avanti da secoli dai carbonai o ladi Sompiano. Proprio da domani a domenica va in scena la tradizionale Festa della, che richiama ogni anno buongustai da tutta la provincia: "Quest’anno buona produzione ed eccellente qualità - spiega Francesco Muscinelli presidente dell’associazione dei produttori -. L’annata sta andando bene e la raccolta è in corso per garantire il prodotto perfetto per la festa: lava raccolta a mano, con l’uso delle macchine si rovinerebbe. La sua produzione è normata da un disciplinare rigido che ne regolamenta tutto il ciclo, ma la sua vera particolarità è data dal terreno e dal clima di, che la rendono speciale in cucina".