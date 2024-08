America’s Cup la classifica delle regate preliminari | Luna Rossa conquista il primo punto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) A Barcellona sono andate in scena le primedellaCup, la competizione sportiva più antica del mondo. Nelle acque catalane si disputati quattro match race, indicativi per iniziare a capire quali sono i valori in campo in vista della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per ladella Vecchia Brocca.si è dovuta ritirare a causa din un problema elettrico accusato nelle battute iniziali del testa a testa con i Kiwi, ma poi l’equipaggio italiano si è riscattato surclassando i francesi di Orient Express, in precedenza già regolati con margine dagli svizzeri di Alinghi. Gli statunitensi di American Magic hanno impressionando imponendosi di forza contro i britannici di INEOS Britannia.