America' s Cup 2024 un guasto e una vittoria | Luna Rossa contenta a metà

(Di giovedì 22 agosto 2024) Esordio agrodolce pernelle acque di Barcellona. Nella prima giornata delle Preliminary Regatta, ultimo atto preparatorio prima della Louis Vuitton Cup che di fatto sancirà l’avvio della sfida per la 37a’s Cup, l’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena ha collezionato un ritiro per un problema tecnico e una netta, rispettivamente contro Team New Zealand e i francesi di Orient Express. Nella prima regata, la più attesa del Day 1 a Barcellona, il Silver Bullet appoggiato dal Circolo della Vela Sicilia ha infatti abbandonato subito ogni velleità di spaventare i Kiwi, per la prima volta impegnati contro i Challenger prima della sfida per la Coppache li vedrà di fatto scendere in acqua soltanto a ottobre.