WTA Monterrey 2024 | Erika Andreeva elimina a sorpresa Collins avanti Yuan e Frech

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si conclude a notte fonda la seconda vera giornata di tabellone principale al WTA 500 di, una delle ultime tappe che, in Messico, vanno a precedere gli US Open che dal prossimo lunedì monopolizzeranno il mondo del tennis. A chiudere il programma il complicatissimo, molto più che nelle previsioni, match tra l’americana Daniellee la russa, sorella maggiore della più nota Mirra. Si tratta anche dell’unico incontro di secondo turno in scena nella giornata. Ed è proprio qui che arriva la maggiore delle sorprese, concapace dire la numero 1 del seeding in rimonta per 1-6 6-3 6-3. In termini di primi turni, l’argentina Nadia Podoroska può recriminare parecchio per aver sprecato un vantaggio di 4-1 nel terzo set contro la polacca Magdalena, che riesce invece a passare il turno.