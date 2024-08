Salem’s Lot | le prime foto ufficiali svelano la scena da incubo Window Scratch

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024)Lot: lelada” Prima di fare il suo debutto nel MCU come “Bob” in Thunderbolts* dei Marvel Studios, Lewis Pullman farà un po’ di caccia ai vampiri inLot. L’anno scorso abbiamo saputo che l’imminente riadattamento del romanzo fondamentale di Stephen King da parte della Warner Bros. e della New Line era stato posticipato al 21 aprile 2023, dopo essere stato precedentemente programmato per il 9 settembre 2022. Da allora, il film sembrava essere stato completamente rimosso dalla programmazione e si temeva che potesse essere accantonato in seguito alla decisione di David Zaslav di cancellare il film su Batgirl. Poi, a marzo, la New Line ha confermato l’indiscrezione secondo cui il film horror salterà completamente le sale e debutterà sul servizio di streaming Max.