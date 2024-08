Omicidio due anni senza Alessandra Matteuzzi | Ancora tanti haters contro di lei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto 2024 – L’odio non finisce. Neppure duedopo l’atroce delitto che ha strappato per sempre la vita ad, 56. E nonostante le passate denunce della famigliaagli “odiatori del web” che nel corso del tempo hanno insultato la memoria di ’Ale’ sui social – nove di loro a ottobre andranno a processo per diffamazione aggravata –, c’è chi continua a gettare fango sulla vittima di femminicidio. Perciò Stefania, sorella di, denuncerà: questa volta tocca a chi ha chiamato “eroe” GiovPadovani, l’ex fidanzato oggi ventottenne diche il 23 agosto 2022 la massacrò a martellate, calci, pugni e colpi di panchina sotto casa di lei in via dell’Arcoveggio, definendo il suo gesto “selezione naturale”. E ci sono frasi peggiori, cui Stefania ha replicato direttamente online chiedendo “rispetto”.