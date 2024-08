Ius scholae l’ultimo triste capitombolo dei sovranisti?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago – Vabbè che “sovranismo” è ad oggi una parolaccia, evitata come la peste non solo dalla politica di governo o parlamentare ma anche extra sedi istituzionali, ma è pur vero che il limite dell’indecenza è stato superato da un pezzo. Lo iusè servito, almeno stando alle parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Iusdal Pd al centrodestra “sovranista” Qualcuno potrebbe addirittura sostenere che il sovranismo in fin dei conti non c’entri nulla con lo ius, ovvero lo “ius soli” basato sul compimento – per il bambino straniero – sul compimento di un ciclo di studi che già il Pd si lagnava di non aver approvato in passato (arrivando a sostenere che fosse questo il motivo della batosta elettorale del 2022) ma che ora potrebbe arrivare a compimento proprio per mano del governo di centrodestra.