Barack e Michelle Obama spingono la volata di Kamala Harris | Yes she can

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lo slogan politico più efficace del terzo millennio, quello che ha segnato la vittoria elettorale, negli Stati Uniti, del primo presidente nero, viene prestato a. Ed è il suo proprietario,, a gridarlo dal palco della convention democratica di Chicago: «Yes she can». La folla è in delirio. E dalla platea, si solleva un coro che ripete le iconiche parole: «Yes she can, yes she can, yes she can». L’ex presidente degli Stati Uniti, insieme alla sua compagna, spinge ladicon un discorso incentrato sulla speranza. E non risparmia attacchi al candidato repubblicano, Donald Trump: «Bon fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle».