Serve una decisione politica netta per regolare l’abuso del golden power

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 agosto 2024) «Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni»: vale anche per i governi. Lo conferma la relazione annuale sull’utilizzo del, inviata poche settimane fa da Palazzo Chigi alle Camere e i cui contenuti sono stati anticipati da Formiche. Secondo il documento, nel 2023 sono state oggetto di screening ben settecentoventisette operazioni (di cui cinquecentosettantasette notifiche e centocinquanta prenotifiche). Si tratta di un dato in crescita rispetto all’anno precedente (nel 2022 erano pervenute seicentocinquantuno segnalazioni), che segnalava un aumento rispetto all’anno prima e così via. Come in passato, anche nel 2023 circa la metà delle operazioni scrutinate è risultata al di fuori dell’ambito di applicazione del. Nel dubbio, insomma, le imprese scelgono di farsi scrutinare.