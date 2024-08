Sanremo 2025 24 big in gara e il ritorno delle ‘Nuove proposte’ | le novità

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

Ventiquattro 'big' in, ildella(4 artisti si contenderanno il titolo), le votazioni della serata'cover' non influiranno sulla vittoria finale, confermata la GiuriaRadio. Queste le principalidella 75esima edizione del Festival di, in onda su Rai 1 dall'11 al 15 febbraio, condotto e diretto da Carlo Conti. Secondo il regolamento, la seratacover – in cui gli artisti insaranno chiamati a reinterpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale – determinerà solo la cover vincitrice. Nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l'ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata Cover).